В Госдуме осудили слова о создании на Украине способных «достать Москву» ракет

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление генерал-лейтенанта, ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана о том, что Киев должен создать ракеты средней дальности, чтобы они «достали и Москву, и Санкт-Петербург».
В Госдуме осудили слова о создании на Украине способных «достать Москву» ракет
  • РИА Новости

«Если действующий генерал-лейтенант делает подобные заявления, то необходимо, чтобы украинский посол дал по этому поводу объяснения. Выборы прошли, и списать такие высказывания на погоню за голосами уже нельзя. Богдан говорит о том, что Украине нужны ракеты для поражения целей на территории России. Я бы всерьёз задумался на предмет его соответствия занимаемой должности», — заявил депутат.

Шерин также усомнился в том, что развитие украинской военной промышленности позволит создать вооружение подобного уровня.

По словам депутата, упомянутые ракеты Украине не удастся получить и от стран — членов НАТО.

«Сейчас у них в стране нет средств, чтобы поддерживать свои предприятия. Также Киеву никто не позволит иметь свои собственные наработки. Украина — не самостоятельное государство, и никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты», — сказал он.

Ранее Богдан заявил, что Киеву нужны ракеты, способные поражать цели в России.

Отмечается, что поводом для этого заявления стало скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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