Украинский журналист призвал ввести в Россию войска
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По его мнению, власти Украины должны сделать подобное заявление в ближайшем будущем, выразив готовность поддержать «переходное демократическое правительство народного доверия» в России.
Кроме того, Кухар предложил «подтянуть несколько лучших бригад к границе и начать их обучать законам Российской Федерации», чтобы украинские военнослужащие могли справиться с «охраной общественного порядка» в тех российских регионах, где будет необходимость.
В апреле экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Киеву для противодействия Москве нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».