Украинский журналист призвал ввести в Россию войска

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Журналист Максим Кухар на своей странице в Facebook призвал ввести украинские войска на территорию России «для поддержки демократии».
Украинский журналист призвал ввести в Россию войска
  • © Министерство обороны Украины

По его мнению, власти Украины должны сделать подобное заявление в ближайшем будущем, выразив готовность поддержать «переходное демократическое правительство народного доверия» в России.

Кроме того, Кухар предложил «подтянуть несколько лучших бригад к границе и начать их обучать законам Российской Федерации», чтобы украинские военнослужащие могли справиться с «охраной общественного порядка» в тех российских регионах, где будет необходимость.

В апреле экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Киеву для противодействия Москве нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».

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