На Украине рассказали об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.

По его словам, 1 марта в возглавляемом им ведомстве «была разработана и подготовлена операция по переброске личного состава» в Крым «для деблокировки воинских частей».

«Был подготовлен личный состав, загружен на самолёты, которые поднялись и дошли до морского побережья континентальной Украины», — цитирует Заману Интерфакс-Украина.

Позднее, как он указал в ходе пресс-конференции, военнослужащие получили приказ вернуться на аэродромы базирования.

Замана также выразил мнение, что во время описываемых событий у украинской стороны было достаточно сил, чтобы «переломить ситуацию», но «не было политической воли».

При этом, как передаёт УНИАН, военный подчеркнул, что «официальных документов по этому поводу не видел», но ему «рассказывали».

Ранее апелляционный суд в Киеве принял решение освободить Владимира Заману, арестованного 26 февраля по подозрению в государственной измене, «под личное обязательство».

В марте прошлого года Замана также рассказывал, что Киев в 2014 году якобы начал перебрасывать войска в Крым, но впоследствии «кто-то дал команду их вернуть» в места постоянной дислокации.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.