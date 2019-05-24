Суд в Киеве освободил подозреваемого в госизмене экс-главу Генштаба

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Киевский апелляционный суд принял решение освободить бывшего начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Владимира Заману, задержанного по подозрению в государственной измене.
Суд в Киеве освободил подозреваемого в госизмене экс-главу Генштаба
  • © mil.gov.ua

Об этом сообщил сам Замана на своей странице в социальной сети Facebook.

«Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала», — говорится в сообщении.

Как уточняет портал «Гордон», суд удовлетворил ходатайство адвоката задержанного об отмене продления ареста его подзащитного до 17 июня.

Бывшего главу украинского Генштаба освободили в зале суда «под личное обязательство».

Замана был арестован в Киеве 26 февраля.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, из-за «противоправных решений» Заманы в 2013 году было сокращено более 14 тыс. военнослужащих и расформировано свыше 70 воинских частей и учебных центров.

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