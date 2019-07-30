На Украине призвали создать способные «достать Москву» ракеты

Украинский генерал-лейтенант, ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан считает, что Киев должен создать ракеты средней дальности, чтобы они «достали и Москву, и Санкт-Петербург».

Об этом информирует «Обозреватель».

Соответствующее заявление он сделал в связи со скорым прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург», — заявил он.

Также Богдан заявил, что Киев должен полагаться на помощь своих союзников.

Ранее украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии».