На Украине призвали создать способные «достать Москву» ракеты
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Об этом информирует «Обозреватель».
Соответствующее заявление он сделал в связи со скорым прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург», — заявил он.
Также Богдан заявил, что Киев должен полагаться на помощь своих союзников.
Ранее украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии».