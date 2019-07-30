В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.

Карасин отметил, что для российской стороны главным в этой ситуации было освободить членов экипажа танкера.

Он добавил, что российские моряки «уже давно находятся дома».

Замглавы МИД также заявил, что танкер находится в частном владении, поэтому «всё должна решить судебная инстанция».

«Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее украинский суд постановил арестовать российский танкер Nika Spirit и документы, изъятые при обыске на судне.

25 июля сотрудники СБУ задержали в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Позже посольство России сообщило, что членов экипажа судна отпустили.