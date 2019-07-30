Косачёв прокомментировал арест российского танкера на Украине

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT решение украинского суда наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила.

«Ситуация заслуживает серьёзного разбирательства. Здесь, скажем так, не только и не столько политика... Данную ситуацию надо оставить на профессиональное изучение юристов. Необходимо разобрать эту историю с максимально возможным российским участием», — считает Косачёв.

Ранее украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.

Отмечается, что суд проверил законность действий военных прокуроров и следователей СБУ во время обыска российского танкера.