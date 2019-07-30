В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение украинского суда наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила.
В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине
  • Reuters

«Изначально было ясно, что задержание носит провокационный характер. Это грубое нарушение норм международного права со стороны украинских властей. С нашей стороны необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, в том числе возможное вынесение данного вопроса на Совет Безопасности ООН», — заявил депутат.

Швыткин также отметил, что данную ситуацию нельзя оставлять без ответа.

По словам политика, действия украинских властей не способствуют «установлению конструктивных отношений между Москвой и Киевом».

Ранее украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.

Отмечается, что суд проверил законность действий военных прокуроров и следователей СБУ во время обыска российского танкера.

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