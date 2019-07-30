Зеленский уволил Короля с поста главы районной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности главы Меловской районной администрации в Луганской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте украинского лидера.
- РИА Новости
Как отмечается, освобождение от должности обосновано истечением срока полномочий экс-главы государства Петра Порошенко.
Ранее Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА. Им стал Виталий Комарницкий — уроженец Крыма.
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