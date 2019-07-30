Порошенко назвал причины поражения его партии на выборах в Раду

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» могла претендовать на второе место по итогам внеочередных выборов в Верховную раду, но не набрала необходимого количества голосов из-за большого числа представленных партий.

«У нас был десяток политических сил, которые набирали от 1 до 3%. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но, руководствуясь то собственными амбициями, то любой другой мотивацией, пошли, и 15—20% голосов было рассеяно», — отметил он в интервью «Украинской правде».

При этом, по мнению Порошенко, если бы партии «Самопомощь», «Украинская стратегия Гройсмана» или «Свобода» согласились объединиться и пойти на выборы в Раду с «Европейской солидарностью», то вместе они могли бы занять второе место.

«У нас были все шансы занять второе место. Это было абсолютно реально. Речь идёт о том, что в программных положениях резких различий не было», — объяснил он.

Экс-лидер Украины подчеркнул, что его партия направляла предложения по сотрудничеству другим политическим силам и готова была сформировать с ними единый список, но не получила поддержки.

«Де-факто это означает, что в угоду амбициям отдельных лидеров этих партий мы голоса демократических сил отдали или «Слуге народа», или «Опоблоку» («Оппозиционная партия — За жизнь»)», — добавил Порошенко.

Он также выразил мнение, что в ходе парламентских выборов против «Европейской солидарности» были направлены действия полиции и «организованных групп» внутри страны.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус заявил, что в новом правительстве не будет представителей оппозиции.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, по итогам выборов в Раду «Европейская солидарность» заняла четвёртое место, получив 8,10% голосов.

Победу на парламентских выборах одержала партия Зеленского «Слуга народа» с 43,16% голосов избирателей.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News назвал развалы коалиций и создание новых традицией украинского парламентаризма.