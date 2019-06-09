В штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах лидера Украины

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Глава избирательного штаба партии «Европейская солидарность» Сергей Березенко в интервью «Главреду» заявил, что экс-лидер Украины Пётр Порошенко проиграл на президентских выборах из-за отсутствия общения с украинцами в соцсетях.
В штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах лидера Украины
  • РИА Новости

По его словам, в штабе Порошенко полагали, что страна разделится на два лагеря — «проукраинских государственников» и тех, кто выступает за «сытую, спокойную жизнь».

При этом ожидалось, что первых представителей в стране больше в соотношении 60/40.

«А оказалось, что появление Зеленского сформировало совсем другой запрос, разделив страну на тех, кто за новое, абсолютно новое, против старого», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политическая система страны находится «в нокдауне», и предложил её «нокаутировать» ради создания новой.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT отметил отсутствие у Зеленского «желания распрощаться с наследием Порошенко».

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