Представитель Зеленского заявил, что в новом правительстве не будет оппозиции
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«Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве», — цитирует его «Гордон».
При этом, по словам Геруса, в Верховной раде некоторые комитеты могут отдать оппозиционерам, «чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти».
Ранее в ЦИК Украины обнародовали результаты выборов в Верховную раду после обработки 100% протоколов.
Партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05% голосов, «Батькивщина» — 8,18%.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News прокомментировал эти данные.