Представитель Зеленского заявил, что в новом правительстве не будет оппозиции

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Представитель украинского лидера в кабмине Андрей Герус в беседе с «РБК-Украина» заявил, что в новом парламенте уже есть коалиция — «монобольшинство». Кроме того, он добавил, что в будущем правительстве не будет представителей оппозиции.
Представитель Зеленского заявил, что в новом правительстве не будет оппозиции
  • Reuters

«Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве», — цитирует его «Гордон».

При этом, по словам Геруса, в Верховной раде некоторые комитеты могут отдать оппозиционерам, «чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти».

Ранее в ЦИК Украины обнародовали результаты выборов в Верховную раду после обработки 100% протоколов.

Партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05% голосов, «Батькивщина» — 8,18%.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News прокомментировал эти данные.

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