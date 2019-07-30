Эксперт объяснил заявление экс-главы МИД Латвии о России

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление экс-главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что властям следует отказаться от запугивания населения «российской угрозой» и использовать дипломатию для улучшения отношений с соседней страной.
Эксперт объяснил заявление экс-главы МИД Латвии о России
  • ©pixabay.com

«Его заявление как показатель, индикатор того, что, с одной стороны, население тяготеет к поддержанию нормальных отношений (с Россией. — RT), потому что антироссийская истерика, которая поддерживается в СМИ Прибалтийских стран, носит искусственный характер, и она не отвечает интересам населения», — подчеркнул Оленченко.

При этом, добавил эксперт, нет политиков, которые могли бы проводить самостоятельную линию.

«В основном ориентируются на те установки, которые им поступают из-за рубежа, а главным образом они приходят к ним из США», — заключил Оленченко.

Ранее Юрканс призвал отказаться от запугивания жителей «агрессией» России.

Он предложил начать выстраивать добрососедские отношения с Россией, которые будут выгодны Латвии.

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