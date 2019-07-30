Украинский политолог сравнил Киев и Москву

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Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
  • © РИА Новости

По его словам, при сравнении с Москвой за Киев становится стыдно.

«Столица грязная, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями... Я приезжаю в Москву — и мне стыдно. Имперская столица... Но там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен. И я приезжаю в Киев — и мне снова стыдно», — подчеркнул Еромолаев.

По мнению политолога, киевские власти не уделяют должного внимания решению текущих городских проблем, а занимаются только тем, что отвлекают внимание общественности «роликами про выборы».

Ермолаев отметил, что необходимо «утвердить разумный генплан столицы страны».

В конце июня Newinform со ссылкой на результаты опроса «ТурСтата» передавал, что Москва стала самым популярным городом России для пеших прогулок.

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