Названы самые популярные маршруты портала «Узнай Москву»

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Названы самые популярные маршруты портала «Узнай Москву», которым воспользовались более 300 тыс. человек с начала прогулочного сезона.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Традиционно самый популярный экскурсионный маршрут — «Покажи Москву». С конца апреля его изучили около 5 тыс. человек», — сказал руководитель проекта Сергей Шакрыл.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, второе место по популярности занял маршрут «Мистическая Москва», экскурсия которого начинается на метро «Маяковская», далее мимо Булгаковского дома на Большой Садовой, где проходили основные действия романа «Мастер и Маргарита».

Следующий пункт маршрута — Дом Гоголя на Никитском бульваре.

Ранее «Невские новости» информировали, что в Санкт-Петербурге пройдут экскурсии по реставрационным объектам.

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