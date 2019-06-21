В Петербурге пройдут экскурсии по реставрационным объектам

В Санкт-Петербурге пройдут экскурсии по реставрационным объектам, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию туризма.

С 24 по 28 июля в рамках Недели реставрации можно будет осмотреть нижний храм собора Владимирской иконы Божьей Матери, оранжерею и домик садовника Питера Бука на Елагином острове, деревянную церковь Апостола Петра в Лахте и балюстраду Исаакиевского собора.

Организаторы проекта — «Открытый город», Союз реставраторов Санкт-Петербурга и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московские библиотеки подготовили более 250 бесплатных экскурсий.