В Петербурге пройдут экскурсии по реставрационным объектам

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В Санкт-Петербурге пройдут экскурсии по реставрационным объектам, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию туризма.
В Петербурге пройдут экскурсии по реставрационным объектам
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

С 24 по 28 июля в рамках Недели реставрации можно будет осмотреть нижний храм собора Владимирской иконы Божьей Матери, оранжерею и домик садовника Питера Бука на Елагином острове, деревянную церковь Апостола Петра в Лахте и балюстраду Исаакиевского собора.

Организаторы проекта — «Открытый город», Союз реставраторов Санкт-Петербурга и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московские библиотеки подготовили более 250 бесплатных экскурсий.

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