Названы самые безопасные для путешествий регионы России

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Александра Самсоненко
Санкт-Петербург и Ленинградская область признаны самыми безопасными для путешествий регионами России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-тревел-агентства Biletix, с которыми ознакомился RT.
Названы самые безопасные для путешествий регионы России
  • РИА Новости

В рейтинг самых безопасных регионов, по мнению пользователей сервиса, также вошли Москва и Московская область, Татарстан, Краснодарский край и Республика Алтай.

Мнения респондентов относительно Москвы, Московской области, а также Краснодарского края разделились. Данные регионы одновременно вошли как в рейтинг самых безопасных, так и опасных направлений для путешествий.

Самыми опасными туристы считают Дагестан, Чечню, Москву и Подмосковье, Краснодарский край и Свердловскую область.

В апреле были названы регионы России с наименьшим числом преступлений в 2018 году.

В него вошли Чукотка — всего 748, Ненецкий автономный округ (857 преступлений), Ингушетия (1,6 тыс. преступлений), Республика Калмыкия (2,7 тыс.) и Магаданская область (2,9 тыс.).

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