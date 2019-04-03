Названы регионы России с наименьшим числом преступлений в 2018 году

Стало известно, в каких регионах страны зарегистрировано наибольшее и наименьшее количество преступлений. Соответствующий рейтинг самых безопасных регионов России RT составил на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.

Меньше всего преступлений в прошлом году было зарегистрировано на Чукотке — всего 748. На втором месте — Ненецкий автономный округ (857 преступлений).

Далее следуют Ингушетия (1,6 тыс. преступлений), Республика Калмыкия (2,7 тыс.) и Магаданская область (2,9 тыс.).

Самое большое число преступлений было зарегистрировано в Москве — свыше 140 тыс. Также в число регионов с наибольшим количеством зафиксированных преступлений вошли Московская область (80,2 тыс.), Краснодарский край (68,1 тыс.), Челябинская область (64,8 тыс.) и Республика Башкортостан (57,4 тыс.).

Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 1,9 млн преступлений. Это на 3,3% меньше, чем в 2017 году.

Половину всех зарегистрированных преступлений (51,7%) составляют хищения чужого имущества.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.