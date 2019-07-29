Росавиация готова к диалогу о возобновлении авиасообщения с Украиной

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В Росавиации заявили о готовности проведения полноформатных переговоров с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами.
Росавиация готова к диалогу о возобновлении авиасообщения с Украиной
  • © pixabay.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

«Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов», — заявил он.

Глава ведомства считает, что возобновление перелётов отвечает интересам граждан двух стран. Он также сообщил об отсутствии на данный момент переговоров и встреч по этому вопросу с украинской стороной. 

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией.

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