Росавиация готова к диалогу о возобновлении авиасообщения с Украиной
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.
«Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов», — заявил он.
Глава ведомства считает, что возобновление перелётов отвечает интересам граждан двух стран. Он также сообщил об отсутствии на данный момент переговоров и встреч по этому вопросу с украинской стороной.
Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией.