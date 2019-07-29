Эксперт оценил критику избранного депутата Рады по поводу переименования России

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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал критику избранным депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа» Максимом Бужанским инициативы о переименовании России в Московию. Ранее с таким предложением выступил советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев.
Эксперт оценил критику избранного депутата Рады по поводу переименования России
  • Reuters

«Это говорит о том, что единой позиции у всей команды нет. Но иногда проступают здравый смысл и правильные решения», — сказал Дудчак.

По его мнению, те, кто предлагает такие идеи, как переименование других государств, дискредитируют остальных, пытающихся сделать что-то на фоне провала последних пяти лет.

Потураев предложил переименовать русский язык, на котором говорят в России, — в российский, а тот, на котором говорят украинцы, оставить русским. Он объяснил это тем, что между ними якобы уже существует большая разница.

Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза в беседе с НСН оценила предложение Потураева переименовать Россию и русский язык.

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