В «Слуге народа» высказались о вероятности отмены Дня Победы на Украине

Короткая ссылка
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», блогер Максим Бужанский в интервью изданию «СТРАНА.ua» сообщил, что не поддержит фракцию в случае, если коллеги примут решение отменить День Победы.
В «Слуге народа» высказались о вероятности отмены Дня Победы на Украине
  • РИА Новости

«Я проголосую против и спрошу: «Что ж вы за дебилы?» Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют Днём памяти и примирения... А что конкретно вы помните и с кем решили примиряться?» — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая является днём благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом. 

СМИ передавали, что дед украинского лидера принимал участие в Великой Отечественной войне. Отмечалось, что он был командиром миномётного взвода, а впоследствии — командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить