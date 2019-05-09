Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая является Днём благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом. Об этом он написал в своём Facebook.
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
  • Reuters

Зеленский рассказал, что сегодня он посетил могилу своего деда, прошедшего всю Великую Отечественную войну.

«Сегодня 9 мая. Это наш День благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом — и победил», — отметил он.

По его словам, война «коснулась каждой украинской семьи», а «вклад украинцев в Победу огромный». 

«Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб, и чтим тех, кто жив, их осталось очень мало. С Днём победы над нацизмом!» — написал он.

Ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк» и назвал принимающих в ней участие людей «ряжеными». 

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