Пушков оценил протест МИД Украины из-за поездки Медведева в Крым

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым.
Пушков оценил протест МИД Украины из-за поездки Медведева в Крым
  • РИА Новости

По его словам, украинское внешнеполитическое ведомство, заявляя подобный протест, пытается «удержать на плаву» тему принадлежности полуострова. 

«Но на деле она уже сошла с повестки дня: в Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счётом ничего», — написал Пушков.

Ранее украинское Министерство иностранных дел выразило протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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