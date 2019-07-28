В Госдуме осудили протест МИД Украины из-за поездки Медведева в Крым
- РИА Новости
«К сожалению, на Украине идут по пути конфронтации с Россией. Мы думали, что новый президент подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским. Полуостров стал частью России в соответствии с нормами международного права и на основе волеизъявления граждан. Тем не менее Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают», — заявил депутат.
Морозов подчеркнул, что Крым — российская территория и поездка премьер-министра на полуостров совершенно оправдана, «в рамках его полномочий он совершает рабочие визиты, и в этом нет ничего предосудительного».
Ранее в МИД Украины выразили протест «в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом» Медведева в Крым.