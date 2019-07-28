Политолог оценил перспективы административной реформы на Украине

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал заявление главы штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко о планах реформировать административное устройство в стране.

«Боюсь, что партия «Слуга народа» пытается отвлечь внимание населения от текущих социально-экономических проблем с помощью этих административных преобразований, чтобы имитировать деятельность», — заявил эксперт.

Столь масштабную реформу для реализации подобной инициативы можно считать политической уловкой в условиях отсутствия возможности улучшить положение населения, считает Мухин.

«Наделить дополнительными полномочиями областные администрации можно простым указом. Для этого не нужна административная реформа», — добавил политолог.

Ранее в партии Зеленского «Слуга народа» заявили о планах политсилы реформировать административное устройство в стране.

В том числе планируется вместо областных администраций создать префектуры, которые должны будут отслеживать законность решений местных советов.