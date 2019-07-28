В Госдуме оценили планы партии Зеленского по созданию префектур

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление главы штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко о планах реформировать административное устройство в стране.

«Любые реформы будут приняты гражданами Украины в том случае, если сначала Зеленский и Верховная рада проведут антипорошенковские указы в соответствии с запросами населения. Для того чтобы сейчас реализовать те реформы, о которых говорит Корниенко, необходимо создать нормальную и цивилизованную внутреннюю политику в стране», — считает Водолацкий.

Депутат отметил, что новые меры не могут быть приняты, пока Украина не начнёт выводить свою экономику на более высокий уровень.

«Все реформы требуют большого вложения денег. Если же МВФ и другие валютные структуры предоставят Киеву средства, украинский кредитный портфель и задолженность вырастут в разы и долг потянет страну на дно. Все реформы заслуживают внимания населения, но пока ни один житель страны не услышал каких-то позитивных указов от президента Зеленского. На сегодняшний день это всё разговоры», — сказал он.

Ранее в партии Зеленского «Слуга народа» заявили о планах политсилы реформировать административное устройство в стране.

В том числе планируется вместо областных администраций создать префектуры, которые должны будут отслеживать законность решений местных советов.