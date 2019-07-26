Эксперт оценил слова посла Украины о «хорватском сценарии» для Донбасса

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление посла Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александра Левченко, который предположил, что в ситуации с решением вопроса «освобождения» регионов Донбасса можно использовать «хорватский сценарий».

«Хорватский сценарий — это не столько использование иностранных воинских частей и формирований, сколько просто военная операция с уничтожением и изгнанием населения мятежного региона», — добавил Безпалько.

Он подчеркнул, что в настоящее время у Киева нет возможности для развития «хорватского сценария» в Донбассе.

При этом Безпалько пояснил, что Киев предлагает новые сценарии решения ситуации в Донбассе вместо выполнения Минских соглашений.

«Все те люди, которые находятся у власти после майдана и в результате майдана не хотят исполнения Минских соглашений. Здесь играет важную роль влияние внешнеполитических игроков. Конфликтогенный потенциал Донбасса стремятся сохранить для давления на Россию. Для Украины — это товар, который она может продать», — заключил аналитик.

Ранее посол Украины предложил «хорватский сценарий» в ситуации с Донбассом.

Как пояснил украинский дипломат, подобный вариант развития событий предусматривает ввод на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик представителей иностранных вооружённых формирований и разоружение местных военных.

Военно-полицейская операция Хорватии против Республики Сербская Краина (РСК), созданной при поддержке Белграда, проводилась 4—7 августа 1995 года.

Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны.

В ходе операции было изгнано более 200 тыс. и убито свыше двух тыс. сербов.