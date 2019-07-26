Механик задержанного российского танкера рассказал о действиях СБУ

Старший механик Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ при задержании российского танкера в порту Измаил вели себя нормально. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда зашли на судно: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали? Стандартные вопросы», — сказал механик.

По его словам, их опрашивали в течение часа и потом сказали, что «в принципе претензий к экипажу нет».

«Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — всё серьёзно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — рассказал он.

Ранее капитан Илья Дробязко рассказал подробности досмотра задержанного на Украине российского танкера. По его словам, сотрудники военной прокуратуры Украины пришли на судно в 8 утра.

О задержании российского танкера стало известно 25 июля.

В СБУ отметили, что 24 июля, по информации пограничников, в порт Измаил под российским флагом зашёл танкер Nika Spirit, после чего он «был идентифицирован как уже известный танкер Neyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива».