Механик задержанного российского танкера рассказал о действиях СБУ

Короткая ссылка
Старший механик Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ при задержании российского танкера в порту Измаил вели себя нормально. Об этом сообщает РИА Новости.
Механик задержанного российского танкера рассказал о действиях СБУ
  • © State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS

«Когда зашли на судно: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали? Стандартные вопросы», — сказал механик.

По его словам, их опрашивали в течение часа и потом сказали, что «в принципе претензий к экипажу нет».

«Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — всё серьёзно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — рассказал он.

Ранее капитан Илья Дробязко рассказал подробности досмотра задержанного на Украине российского танкера. По его словам, сотрудники военной прокуратуры Украины пришли на судно в 8 утра.

О задержании российского танкера стало известно 25 июля.

В СБУ отметили, что 24 июля, по информации пограничников, в порт Измаил под российским флагом зашёл танкер Nika Spirit, после чего он «был идентифицирован как уже известный танкер Neyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить