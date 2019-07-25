Моряки с задержанного на Украине танкера прибыли в аэропорт Кишинёва

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Члены команды российского танкера, задержанного в украинском порту Измаил, прибыли в аэропорт Кишинёва, откуда они отправятся в Москву. Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, моряки проходят регистрацию на рейс в Москву. Вылет воздушного судна запланирован на 01:30.

Отмечается, что самолёт приземлится в московском аэропорту Домодедово.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что не нашли оснований для задержания российских моряков, так как экипаж танкера не нарушал нормы морского права и законы Украины.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что десять российских моряков покинули территорию Украины.

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