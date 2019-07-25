Моряки с задержанного на Украине танкера прибыли в аэропорт Кишинёва
По данным агентства, моряки проходят регистрацию на рейс в Москву. Вылет воздушного судна запланирован на 01:30.
Отмечается, что самолёт приземлится в московском аэропорту Домодедово.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что не нашли оснований для задержания российских моряков, так как экипаж танкера не нарушал нормы морского права и законы Украины.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что десять российских моряков покинули территорию Украины.