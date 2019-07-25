СБУ опубликовала видео задержания танкера

Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания в порту Измаил танкера. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр судна.

Из слов оператора, который комментирует происходящее, следует, что на видео попали «капитан корабля и старший помощник капитана».

«Мы находимся на корабле», — отметил он.

Ранее на Украине заявили, что СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе телефонного разговора обсудила с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой эти сообщения.