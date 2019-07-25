Посольство России прокомментировало сообщения о российских моряках

Посольство России в Киеве прокомментировало сообщения о том, что экипаж задержанного СБУ российского танкера «отправляется домой».

«Пока не можем подтвердить или опровергнуть эти данные СМИ. Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения», — сказал представитель ведомства ТАСС.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца Altomar Shipping, экипаж «в безопасности, едет домой».

При этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook фотографию семи российских мореходных книжек.

На Украине заявили, что СБУ совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».

На судне был проведён обыск.

МИД России предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера.