Посольство России прокомментировало сообщения о российских моряках
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«Пока не можем подтвердить или опровергнуть эти данные СМИ. Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения», — сказал представитель ведомства ТАСС.
Как ранее сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца Altomar Shipping, экипаж «в безопасности, едет домой».
При этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook фотографию семи российских мореходных книжек.
На Украине заявили, что СБУ совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».
На судне был проведён обыск.
МИД России предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера.