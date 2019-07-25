Постпред России при ОБСЕ потребовал прекратить дело Вышинского

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва требует прекратить преследование Киевом руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«19 июля суд в Киеве продлил арест руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому ещё на два месяца. На это уже отреагировал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, назвав решение ужасным. Напомню, что свыше года Кирилл Вышинский находится под стражей за свою репортёрскую деятельность. Требуем от Киева прекратить преследование журналиста», — приводит ТАСС слова Лукашевича на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Ранее Подольский суд Киева не стал менять меру пресечения Вышинскому и продлил его арест до 19 сентября. Защита руководителя РИА Новости Украина заявила о намерении обжаловать решение суда.

Подробнее — в материале RT.