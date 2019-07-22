Адвокат Вышинского навестил его в СИЗО

Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, навестил его в Лукьяновском СИЗО Киева.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление юриста.

По его словам, жалоб на условия содержания у журналиста нет.

«Всё нормально, мы его обеспечиваем, максимально все его просьбы, чтобы они были реализованы», — сказал адвокат.

Доманский отметил, что Вышинский смог проголосовать на выборах в Верховную раду.

«Он смог проголосовать. За кого голосовал — оставил при себе, это его личное мнение, он не хотел бы это афишировать», — указал юрист.

Ранее Подольский суд Киева не стал менять меру пресечения Вышинскому и продлил его арест до 19 сентября. Защита руководителя РИА Новости Украина заявила о намерении обжаловать решение суда.

Подробнее — в материале RT.