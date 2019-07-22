Адвокат Вышинского навестил его в СИЗО
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление юриста.
По его словам, жалоб на условия содержания у журналиста нет.
«Всё нормально, мы его обеспечиваем, максимально все его просьбы, чтобы они были реализованы», — сказал адвокат.
Доманский отметил, что Вышинский смог проголосовать на выборах в Верховную раду.
«Он смог проголосовать. За кого голосовал — оставил при себе, это его личное мнение, он не хотел бы это афишировать», — указал юрист.
Ранее Подольский суд Киева не стал менять меру пресечения Вышинскому и продлил его арест до 19 сентября. Защита руководителя РИА Новости Украина заявила о намерении обжаловать решение суда.
Подробнее — в материале RT.