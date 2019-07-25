Посольство России выясняет обстоятельства задержания танкера на Украине

Посольство России в Киеве выясняет обстоятельства задержания силами СБУ российского танкера. Ранее российский МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера.

«Занимаемся этим вопросом. Пока ничего не могу дополнительно сообщить, кроме той информации, что появилась. Выясняем обстоятельства», — приводит Интерфакс слова представителя дипломатической миссии Дениса Голенко.

Как заявили на Украине, СБУ совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».

На судне был проведён обыск.

МИД России предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера.