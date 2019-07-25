Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
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«Для меня это всё очень ожидаемо. Честно говоря, я удивилась, как меня там ещё в последний день не закрыли... Там же сотрудник назвал меня лицом, нарушившим закон, по-разному меня обвиняли, оскорбляли», — отметила Борисова.
При этом она подчеркнула, что простые жители Украины принимали её очень дружелюбно.
«Я за четыре дня не видела никакого негатива, на улицах узнавали, подходили, тёплые слова говорили, я реально не видела негатива, хотя ожидала всякого разного. Такой вот образцово-показательный шаг, чтобы продемонстрировать отношение к россиянам», — заключила она.
В разговоре с Nation News Борисова отметила, что её запретили въезд, потому что она россиянка.
Ранее в Instagram Дана Борисова опубликовала серию фотографий с майдана, чем возмутила многих пользователей.
25 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.