Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с RT прокомментировала сообщение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну.

«Для меня это всё очень ожидаемо. Честно говоря, я удивилась, как меня там ещё в последний день не закрыли... Там же сотрудник назвал меня лицом, нарушившим закон, по-разному меня обвиняли, оскорбляли», — отметила Борисова.

При этом она подчеркнула, что простые жители Украины принимали её очень дружелюбно.

«Я за четыре дня не видела никакого негатива, на улицах узнавали, подходили, тёплые слова говорили, я реально не видела негатива, хотя ожидала всякого разного. Такой вот образцово-показательный шаг, чтобы продемонстрировать отношение к россиянам», — заключила она.

В разговоре с Nation News Борисова отметила, что её запретили въезд, потому что она россиянка.

Ранее в Instagram Дана Борисова опубликовала серию фотографий с майдана, чем возмутила многих пользователей.

25 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.