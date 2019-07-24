Медведчук заявил об отсутствии оснований для досрочных местных выборов

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил об отсутствии оснований для досрочных местных выборов на Украине.
Медведчук заявил об отсутствии оснований для досрочных местных выборов
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Об этом сообщает «112 Украина».

«Я считаю, что оснований для досрочных местных выборов нет и они должны проходить в срок по Конституции Украины», — сказал он.

Медведчук отметил, что если выборы в итоге состоятся, то его политсила готова к ним.

«По вопросу местных выборов я думаю, что здесь они должны происходить в срок. Но если у власти будет другая политическая воля и они её смогут реализовать, то, что касается нашей партии, мы готовы к местным досрочным выборам. И, естественно, борьба будет», — добавил политик. 

Ранее мэр Днепра Борис Филатов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить досрочные местные выборы.

В июле представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук рассказал, что офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов.

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