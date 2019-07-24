Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что уже достигнуты договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков. Об этом информирует «Громадське».
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
  • РИА Новости

Соответствующее заявление украинский омбудсмен сделала в городе Счастье в Донбассе во время передачи Киеву заключённых из самопровозглашённой Луганской народной республики.

«Уже достигнуты договорённости, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву», — сказала Денисова.

По её словам, в настоящее время оформляются «последние документы». Она заявила, что «думает, что скоро будет встречать моряков на родине».

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что тема судьбы украинских моряков была ключевой в ходе телефонных переговоров украинского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев не ведут переговоры по обмену украинских моряков.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России.

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