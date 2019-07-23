В Госдуме прокомментировали идею Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России
- Reuters
Как считает Козенко, с юридической точки зрения такой закон нарушит права и свободы украинцев.
«В частности, свободы передвижения, свободы слова, вероисповедания, равенства», — полагает депутат.
Он предложил начать преодолевать препятствия в отношениях с Россией и жителями Донбасса, а не ставить очередные барьеры.
Со своей стороны, депутат Госдумы Артем Туров в беседе с Nation News выразил мнение, что речь идёт о продолжающейся попытке разделить два близких народа.
«Мы это видели и при прошлой власти, и при администрации президента Порошенко, когда принимались законы касательно русского языка и гастрольной деятельности», — добавил он.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Вакарчука.