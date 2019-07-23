В Госдуме прокомментировали идею Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.

Как считает Козенко, с юридической точки зрения такой закон нарушит права и свободы украинцев.

«В частности, свободы передвижения, свободы слова, вероисповедания, равенства», — полагает депутат.

Он предложил начать преодолевать препятствия в отношениях с Россией и жителями Донбасса, а не ставить очередные барьеры.

Со своей стороны, депутат Госдумы Артем Туров в беседе с Nation News выразил мнение, что речь идёт о продолжающейся попытке разделить два близких народа.

«Мы это видели и при прошлой власти, и при администрации президента Порошенко, когда принимались законы касательно русского языка и гастрольной деятельности», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Вакарчука.