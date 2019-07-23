В Совфеде прокомментировали идею Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России

Короткая ссылка
Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.
В Совфеде прокомментировали идею Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России
  • Reuters

«Мне кажется, что это не предмет национального законодательства, а предмет международного договора, который должен регулировать отношения между государствами», — сказал сенатор.

По его словам, он не очень понимает, что будет включать в себя закон, о котором говорил Вакарчук, кроме разве что каких-либо запретов.

Со своей стороны, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли обратит внимание на подобные инициативы.

«Вакарчук пытается спасти своё реноме, потому что не получил желаемой поддержки на выборах в Раду», — полагает эксперт.

Ранее в Госдуме оценили идею Вакарчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить