В Совфеде прокомментировали идею Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России
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«Мне кажется, что это не предмет национального законодательства, а предмет международного договора, который должен регулировать отношения между государствами», — сказал сенатор.
По его словам, он не очень понимает, что будет включать в себя закон, о котором говорил Вакарчук, кроме разве что каких-либо запретов.
Со своей стороны, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли обратит внимание на подобные инициативы.
«Вакарчук пытается спасти своё реноме, потому что не получил желаемой поддержки на выборах в Раду», — полагает эксперт.
Ранее в Госдуме оценили идею Вакарчука.