В Совфеде прокомментировали идею Вакарчука принять закон об отношениях Украины и России

Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.

«Мне кажется, что это не предмет национального законодательства, а предмет международного договора, который должен регулировать отношения между государствами», — сказал сенатор.

По его словам, он не очень понимает, что будет включать в себя закон, о котором говорил Вакарчук, кроме разве что каких-либо запретов.

Со своей стороны, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли обратит внимание на подобные инициативы.

«Вакарчук пытается спасти своё реноме, потому что не получил желаемой поддержки на выборах в Раду», — полагает эксперт.

Ранее в Госдуме оценили идею Вакарчука.