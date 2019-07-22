В Госдуме оценили заявление Турчинова об «уютном рабстве»
- РИА Новости
Таким образом Турчинов отреагировал на показатели ряда фракций, и, в частности, голоса, которые были отданы за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Белик подчеркнул, что, несмотря на «оголтелую пропаганду», украинцы понимают важность сотрудничества с Россией для будущего страны.
По его словам, избирателям надоело «откровенное пренебрежение» интересами большинства населения в политике, экономике и культуре. Как пояснил депутат, они проголосовали за смену элит.
«В каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки», — заключил парламентарий.
Ранее Турчинов заявил о готовности значительной части украинцев «обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство».