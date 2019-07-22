В Госдуме оценили заявление Турчинова об «уютном рабстве»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил в беседе с RT заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готовы «обменять свободу на сытое и уютное рабство».
В Госдуме оценили заявление Турчинова об «уютном рабстве»
  • РИА Новости

Таким образом Турчинов отреагировал на показатели ряда фракций, и, в частности, голоса, которые были отданы за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Белик подчеркнул, что, несмотря на «оголтелую пропаганду», украинцы понимают важность сотрудничества с Россией для будущего страны.

По его словам, избирателям надоело «откровенное пренебрежение» интересами большинства населения в политике, экономике и культуре. Как пояснил депутат, они проголосовали за смену элит.

«В каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки», — заключил парламентарий.

Ранее Турчинов заявил о готовности значительной части украинцев «обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить