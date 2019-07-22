Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Таким образом он отреагировал на показатели ряда фракций и, в частности, голоса, которые были отданы за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).
«Что поражает — это результат ОПЗЖ и ещё нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение в Россию... К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство», — написал он.
21 июля на Украине начался подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду. По результатам обработки более 70% бюллетеней лидирующую позицию занимает партия Зеленского «Слуга народа». За неё отдали голоса свыше 40% избирателей. Следом за ней идёт «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая набирает около 13%.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН спрогнозировал итоги выборов на Украине.
В августе 2018 года первый президент Украины Леонид Кравчук назвал украинцев рабами и холуями.