В Совфеде прокомментировали заявление Киева по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе
- РИА Новости
«Это политически мотивированное заявление», — сказал Клинцевич.
По его словам, Москва, предоставляя жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик право на получение российского гражданства в упрощённом порядке, руководствуется в первую очередь интересами этого населения.
В свою очередь, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с газетой «Известия» отметила, что в Минских соглашениях нет положений о гражданстве.
«Любое государство может предоставлять своё гражданство как людям с иностранным гражданством, так и людям без гражданства», — уточнила она.
Ранее в Госдуме оценили заявление Киева по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе.