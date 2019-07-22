В Совфеде прокомментировали заявление Киева по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о том, что украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
В Совфеде прокомментировали заявление Киева по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе
  • РИА Новости

«Это политически мотивированное заявление», — сказал Клинцевич.

По его словам, Москва, предоставляя жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик право на получение российского гражданства в упрощённом порядке, руководствуется в первую очередь интересами этого населения.

В свою очередь, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с газетой «Известия» отметила, что в Минских соглашениях нет положений о гражданстве.

«Любое государство может предоставлять своё гражданство как людям с иностранным гражданством, так и людям без гражданства», — уточнила она.

Ранее в Госдуме оценили заявление Киева по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить