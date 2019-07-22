В Совфеде оценили уровень незаконной агитации на выборах в Раду

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление председателя Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексея Кошеля о том, что избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной в стране по числу фактов незаконной агитации.

«Ситуация вполне ожидаема. Тем не менее, Россию в качестве наблюдателя на эти выборы, как и на президентские, не допустили, так что нам трудно судить. Но мы готовы послушать тех, кто в процессе участвовал — представителей ОБСЕ и других стран», — сказал он.

Сенатор также отметил, что, не смотря на нарушения, «непризнания итогов выборов никто не допустит».

«Всё прошло по раскладам тех, кто управляет страной извне. Подсчёт голосов закончится и новая Рада вступит в свои права. Зеленский получит беспрецедентную поддержку», — считает Джабаров.

Избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной в стране по числу фактов незаконной агитации.

Так, по данным КИУ, 20—21 июля в регионах Украины было размещено большое количество материалов, в которых прямо или косвенно присутствовала незаконная агитация в пользу отдельных партий и кандидатов в депутаты.