В Совфеде оценили уровень незаконной агитации на выборах в Раду
- РИА Новости
«Ситуация вполне ожидаема. Тем не менее, Россию в качестве наблюдателя на эти выборы, как и на президентские, не допустили, так что нам трудно судить. Но мы готовы послушать тех, кто в процессе участвовал — представителей ОБСЕ и других стран», — сказал он.
Сенатор также отметил, что, не смотря на нарушения, «непризнания итогов выборов никто не допустит».
«Всё прошло по раскладам тех, кто управляет страной извне. Подсчёт голосов закончится и новая Рада вступит в свои права. Зеленский получит беспрецедентную поддержку», — считает Джабаров.
Избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной в стране по числу фактов незаконной агитации.
Так, по данным КИУ, 20—21 июля в регионах Украины было размещено большое количество материалов, в которых прямо или косвенно присутствовала незаконная агитация в пользу отдельных партий и кандидатов в депутаты.