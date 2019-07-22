Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству». Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для защиты владельцев бизнеса.

«Вопрос рейдерства стал одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более 3 тыс. захватов», — сообщил заместитель руководителя офиса президента Алексей Гончарук.

По его словам, обычно захват бизнеса — это смена собственника путём подделки документов через «несуществующих регистраторов».

«Сегодняшнее решение — это реальный шаг, чтобы положить этому конец», — добавил Гончарук.

Помимо всего прочего, указ предусматривает разработку законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам незаконно захватывать чужой бизнес.

Ранее Зеленский поручил упростить процесс выдачи украинского гражданства для украинцев из «дружественных стран».