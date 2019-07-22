Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству
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«Вопрос рейдерства стал одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более 3 тыс. захватов», — сообщил заместитель руководителя офиса президента Алексей Гончарук.
По его словам, обычно захват бизнеса — это смена собственника путём подделки документов через «несуществующих регистраторов».
«Сегодняшнее решение — это реальный шаг, чтобы положить этому конец», — добавил Гончарук.
Помимо всего прочего, указ предусматривает разработку законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам незаконно захватывать чужой бизнес.
Ранее Зеленский поручил упростить процесс выдачи украинского гражданства для украинцев из «дружественных стран».