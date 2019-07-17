Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Отмечается, что в случае введения военного положения (для формирования военных администраций) в населённые пункты отправляются военнослужащие с целью выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением на военной службе, без исключения из списков личного состава.

О назначении военнослужащих, командированных на должности в военные администрации, соответствующие военные администрации письменно сообщают в Генштаб ВСУ.

Отдельно в указе уточнены сроки выслуги для лиц младшего и старшего офицерского состава, которые проходят военную службу в условиях «объявление состояния войны». В частности, такие сроки выслуги устанавливаются «в день и время прекращения состояния войны».

В начале мая депутаты Верховной рады Украины разработали законопроект, предлагающий ввести в стране понятие «особый период», позволяющее призывать резервистов на службу без объявления мобилизации войск. Предполагается, что резервистов будут призывать на службу сроком до шести месяцев. Отмечается, что при необходимости в соответствии с указом украинского президента резервисты по истечении установленных сроков могут быть задержаны на службе на период до шести месяцев. В законопроекте говорится, что общая длительность службы в военном резерве в рамках действия «особого периода» не может превышать 18 месяцев.