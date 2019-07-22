Наблюдатели из США рекомендовали Украине решить проблему голосования в Донбассе

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Представитель Международного республиканского института Соединённых Штатов Майкл Дракмен заявил, что США дали рекомендацию украинским властям решить проблему голосования в Донбассе.
Наблюдатели из США рекомендовали Украине решить проблему голосования в Донбассе
  • Reuters

«Необходимо первоочерёдно решить проблему тех, кто не может проголосовать, потому что живёт на оккупированных территориях», — приводит его слова РИА Новости.

Дракмен также добавил, что наблюдатели в том числе отметили проблему существования кандидатов-клонов в ходе прошедших выборов в Верховную раду Украины.

Ранее представитель американской миссии Лора Джуетт заявила, что наблюдатели из Соединённых Штатов зафиксировали в основном технические нарушения в ходе выборов в парламент.

При этом в МВД Украины сообщили, что в полицию поступило около 2 тыс. обращений по поводу нарушений в ходе голосования.

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