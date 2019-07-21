Полиция получила почти 2000 сообщений о нарушениях на выборах в Раду
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В ведомстве заявили, что по состоянию на 19:00 открыто 56 уголовных дел по факту полученных сообщений. Также составлено 52 административных протокола.
«Всего полиция зафиксировала 1955 обращений», — указано в сообщении.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что на одном из избирательных участков в стране в качестве сейфа использовали кастрюлю.
Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что происходящие массовые нарушения на выборах в Раду подвергают сомнению легитимность будущего состава украинского парламента.