Полиция получила почти 2000 сообщений о нарушениях на выборах в Раду

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На Украине в органы полиции, по последним данным, поступило почти 2 тыс. обращений и заявлений по поводу нарушений на выборах в Верховную раду. Об этом информирует пресс-служба МВД страны в Facebook.
Полиция получила почти 2000 сообщений о нарушениях на выборах в Раду
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В ведомстве заявили, что по состоянию на 19:00 открыто 56 уголовных дел по факту полученных сообщений. Также составлено 52 административных протокола.

«Всего полиция зафиксировала 1955 обращений», — указано в сообщении

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что на одном из избирательных участков в стране в качестве сейфа использовали кастрюлю.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что происходящие массовые нарушения на выборах в Раду подвергают сомнению легитимность будущего состава украинского парламента.

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