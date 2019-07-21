На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.

На фотографии видно большую кастрюлю с надписью «Сейф».

Кастрюля обмотана верёвкой, к ней приклеен лист, на котором можно увидеть надписи «Внеочередные выборы народных депутатов Украины 21 июля 2019 года» и «Опечатано». Также на кастрюле стоит штамп.

«Фото — с реального участка», — написал генпрокурор.

21 июля на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду.

МВД Украины получило более 1,2 тыс. сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Раду.