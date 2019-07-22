Лукашенко считает Украину «общей бедой» Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы, передаёт Sputnik со ссылкой на пресс-службу лидера.

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ, и всё то, что сегодня происходит в Украине, этот народ не заслужил», — сказал он.

Белорусский лидер также обратился к главе представительства ЕС в республике Андреа Викторин с просьбой «оказать всяческое содействие» заинтересованным сторонам в вопросе стабилизации ситуации на Украине.

В апреле Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения вне зависимости от исхода президентских выборов на Украине.