Лукашенко считает Украину «общей бедой» Европы
- РИА Новости
«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ, и всё то, что сегодня происходит в Украине, этот народ не заслужил», — сказал он.
Белорусский лидер также обратился к главе представительства ЕС в республике Андреа Викторин с просьбой «оказать всяческое содействие» заинтересованным сторонам в вопросе стабилизации ситуации на Украине.
В апреле Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения вне зависимости от исхода президентских выборов на Украине.