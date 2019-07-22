Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 70% протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 70,49% протоколов с выборов в Верховную раду. Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,68% голосов.

Об этом сообщает ЦИК.

Второе место занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,04%), а замыкает тройку лидеров «Европейская солидарность» (8,41%).

Согласно данным ЦИК, в Раду также попадают «Батькивщина» с 8,03% голосов и фракция «Голос» (6,17%).

Ранее сообщалось, что партия Зеленского «Слуга народа» по итогам обработки 62,48% бюллетеней сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду с 42,52% голосов.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что победа сторонников Зеленского на выборах в Раду — «это объективная реальность».